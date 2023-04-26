البنك المركزي يبشر بـ

2023/04/26 | 13:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد مستشار البنك المركزي العراقي إحسان الشمري، الأربعاء، أن الدينار العراقي سيشهد "انتعاشاً أكثر" قريباً ويعود إلى سعره الرسمي أو قريباً منه . وقال الشمري، "سنشهد انتعاشاً للدينار من خلال إجراءات البنك المركزي العراقي وإجراءات الحكومة بدعم الدينار والوصول إلى السعر الرسمي للصرف، من خلال حزمة الإجراءات التي أطلقها البنك المركزي لتحسين أداء نافذة بيع العملة من جهة، والتعاون الكبير بين الحكومة والبنك المركزي في إلزام الشركات والمؤسسات الحكومية ببيع خدماتها بالدينار العراقي بالسعر الرسمي، بعد أن كانت تفرض على الجمهور البيع بالدولار، ويضطر الجمهور إلى طلب الدولار عبر النافذة وخارج النافذة للحصول على الدولار لغرض متطلباته". وأضاف الشمري في تصريح لـ"رووداو" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الجمهور يستطيع الآن أن يدفع الخدمات بالدينار العراقي بالسعر الرسمي"، مردفاً أن "الدينار العراقي سيعود قريباً إلى الاستقرار ووضعه الاعتيادي، وقريباً من سعره الرسمي الذي هو 1320 ديناراً لكل دولار". وعزا الشمري التحسن في قيمة الدينار العراقي إلى "تحسين أداء نافذة بيع العملة، لتلبية متطلبات التجارة الخارجية من خلال المنصة الالكترونية، التي تضمن حصول التجار على الدولار لتلبية متطلباتهم وتوريد البضائع الى البلد، بدلاً من اللجوء الى الشركات والصرافين والمضاربين للحصول على الدولار الأميركي".

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