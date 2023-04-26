المالية النيابية تستأنف مناقشة قانون الموازنة

2023/04/26 | 13:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استأنفت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب، أن "اللجنة المالية النيابية استأنفت اليوم مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية".

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