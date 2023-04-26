2023/04/26 | 13:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 38yWgrUAtK4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أفتتاح مدينة جوي لاند في حي الجامعة بـبغداد | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أفتتاح مدينة جوي لاند في حي الجامعة بـبغداد | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).