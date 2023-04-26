2023/04/26 | 13:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت شركة “ماتيل” الأمريكية المصنعة لدمى “باربي” عن أول دمية مصابة بمتلازمة داون.وتم تطوير الدمية بمشاركة المجتمع الطبي والمتخصصين من الجمعية الوطنية لمتلازمة داون بالولايات المتحدة الأمريكية.وحسب الشركة، فإن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‘ماتيل’ تطلق أول دمية باربي مصابة بـ’متلازمة داون’ المركز الخبري الوطني.

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