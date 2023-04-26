2023/04/26 | 13:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، انخفاض في معدل التضخم الشهري خلال شهر آذار الماضي، مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه.وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، في بيان تلقاه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط تعلن انخفاض نسبة التضخم لشهر آذار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعلن انخفاض نسبة التضخم لشهر آذار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعلن انخفاض نسبة التضخم لشهر آذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).