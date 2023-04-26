مصادر امريكية: داعش الى الانهيار ولم يعد قادرا على القيام بأعمال كبيرة ومنظمة

2023/04/26 | 13:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت شبكة “صوت أميركا”، الأربعاء، عن نتائج متابعة أنشطة تنظيم...

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