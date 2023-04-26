المالية النيابية: ندرس إمكانية تخفيف العجز المالي في الموازنة

2023/04/26 | 13:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عن دراستها إمكانية تخفيف العجز بالموازنة، فيما أكدت سعيها لإنجاح عمل الحكومة.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني خلال اجتماع اللجنة لمناقشة الموازنة الاتحادية، إن “اللجنة بدأت اجتماعات تعديل الفقرات والمواد في الموازنة بحسب صلاحيتها الدستورية”، مشيراً الى “تشكيل لجانا فرعية في اللجنة لاستضافة المسؤولين التنفيذيين لمناقشة ودراسة تخصيصاتهم المالية للتسريع بعملية انجاز التعديلات”.

وأضاف العطواني، أن “اللجنة تدرس امكانية تخفيف العجز المالي في الموازنة”، داعياً “الحكومة الى تبني مشاريع استشارية منتجة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزز الايرادات غير النفطية”.

وشدد على “ضرورة دعم الحكومة وتمكين القطاع الخاص”، مؤكداً “العمل على إنجاح عمل الحكومة”.

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