العراق والسعودية يتفقان على تبادل المعلومات الاستخباراتية

2023/04/26 | 13:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اتفق وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، مع رئيس هيئة الاستخبارات في القوات المسلحة السعودية اللواء الطيار الركن حسام بن عبدالله بن فهد الدامر، اليوم الأربعاء، على تبادل المعلومات الاستخباراتية.

وذكرت الوزارة، في بيان أن “الوزيلا استقبل، اليوم، في مكتبه بمقر الوزارة رئيس هيئة الاستخبارات في القوات المسلحة السعودية، اللواء الطيار الركن حسام بن عبدالله بن فهد الدامر والوفد المرافق له”.

وأضاف البايان، أن “اللقاء جرى خلاله بحث سبل التعاون المشترك بين الجيشين العراقي والسعودي، لاسيما فيما يتعلق بمجال تبادل المعلومات الاستخباراتية التي تسهم في القضاء على الخلايا الإرهابية التي قد تحاول تعكير الأجواء الآمنة في العراق والمملكة العربية السعودية”.

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