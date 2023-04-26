بمبلغ 30 مليار دينار.. تمويل المرحلة الأولى لبناء 5 مستشفيات في ديالى

2023/04/26 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلنت حكومة ديالى المحلية، اليوم الاربعاء، تمويل المرحلة الاولى من مشروع بناء اول 5 مستشفيات حكومية في المحافظة بعد 2003.

وقال مستشار محافظ ديالى، خضر العبيدي لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك مشروع لبناء 5 مستشفيات حكومية بسعات متفاوتة في 5 مدن بديالى، دخل حيز التنفيذ بعد رفعه إلى وزارة الصحة من اجل الانتهاء من التصاميم الهندسية وفق رؤية مهنية علمية".

وأضاف، أن "حكومة ديالى رصدت 30 مليار دينار لتمويل ذلك المشروع ضمن مرحلته الاولى من خلال ميزانية الامن الغذائي"، لافتا إلى أن "المشروع هو الاول من نوعه بعد 2003 وياتي في اطار ستراتيجية شاملة من اجل دفع القطاع الصحي للامام وخفض العبء عن كاهل المستشفيات الحكومية الرئيسية سواء في بعقوبة او بقية المدن".

واشار العبيدي، إلى أنه "ستكون هناك مراحل اخرى سيجري تمويلها بعد عام 2023 من ميزانية تنمية الاقاليم او اي تمويل اخر من بغداد لأجل اكمال المشاريع".

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