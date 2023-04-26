2023/04/26 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف مصدر مطلع ، اليوم الاربعاء، عن تعيين الوزير الاسبق، القيادي بتحالف الانبار الموحد نوري الدليمي مستشارا لرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إنه "تم تعيين القيادي في تحالف الأنبار الموحد نوري الدليمي مستشارا لرئيس الجمهورية".

هذا وشغل نوري صباح الدليمي منصب وزير التخطيط في الحكومة العراقية التي كان يرأسها عادل عبد المهدي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوري الدليمي مستشاراً لرئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نوري الدليمي مستشاراً لرئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).