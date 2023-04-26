2023/04/26 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

اللجنة بدأت اجتماعات تعديل الفقرات والمواد في الموازنة بحسب صلاحيتها الدستورية- شكلنا لجاناً فرعية في اللجنة لاستضافة المسؤولين التنفيذيين لمناقشة ودراسة تخصيصاتهم المالية للتسريع بعملية إنجاز التعديلات- اللجنة تدرس إمكانية تخفيف العجز المالي في الموازنة- نعمل على إنجاح عمل الحكومة.

يتبع ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية تشرع بتعديل فقرات ومواد في الموازنة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية تشرع بتعديل فقرات ومواد في الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).