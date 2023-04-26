2023/04/26 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشفى الوارث..حكاية من الزمن الصعب | من بغداد مع نجم الربيعي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشفى الوارث ..



حكاية من الزمن الصعب | من بغداد مع نجم الربيعي قناة التغيير الفضائية.

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