الكهرباء: التجربة العراقية مع سيمنز

2023/04/26 | 14:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إن وزارته حوّلت التنافس بين شركتي سيمنز وجنرال الكتريك لـ"خدمة البلاد"، مشيراً إلى أن التجربة العراقية مع سيمنز "أرخص وأكفأ" من التجربة المصرية.

وأضاف موسى في لقاء متلفز، "وقعنا العديد من العقود لتنويع مصادر الطاقة"، متابعاً: "اخترنا موقعين في أبو غريب والنهروان لإنشاء محطات لإنتاج الطاقة من تدوير النفايات".

وذكر موسى، أن "ظاهرة انقطاع التيار مع نهاية وبداية كل شهر موجودة"، مبيناً أن "وزير الكهرباء عالج ظاهرة انقطاع التيار مع نهاية وبداية كل شهر بتعليمات كثيرة".

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