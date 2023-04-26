2023/04/26 | 14:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن إحصائية للعمالة الأجنبية، فيما أشارت إلى أن أكثر من 71 ألف عامل أجنبي تم منحهم إجازة رسمية.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "إحصائية الوزارة للعمالة الأجنبية تكون لمن تم منحهم إجازة عمل رسمية".

وأوضح، أن "العمالة الأجنبية غير الشرعية لا تستطيع أي جهة إحصاءها، لأن أغلبهم قادمون إلى البلاد بصفة زيارة أو سياحة، أو من خلال إقليم كردستان وبالتالي دخلوا في سوق العمل".

وأضاف، أنه "بحسب آخر إحصائية لشهر نيسان الحالي بلغت أعداد العمالة الأجنبية والذين تم منحهم إجازة عمل رسمية 71 ألفاّ و146 عاملاً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل: أكثر من 71 ألف عامل أجنبي في العراق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل: أكثر من 71 ألف عامل أجنبي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).