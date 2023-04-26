الزوراء يعود لملعبه ابتداءً من الجولة المقبلة

2023/04/26 | 14:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أستكملت أعمال الصيانة في ملعب الزوراء تمهيداً لاحتضان مباريات النوارس في الموسم الحالي.وسيعود النوارس للعب على ملعبهم ابتداءً من الجولة الـ26 المقبلة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وسيواجه الزوراء فريق النجف يوم السبت المقبل عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.ويحتل فريق النوارس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 50 […]

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