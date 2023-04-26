2023/04/26 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، القبض على خمسة إرهابيين من عصابات داعش في نينوى.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها تمكنت من القاء القبض على خمسة متهمين من عناصر عصابات داعش الإرهابية، وبحسب المعلومات الدقيقة ان هؤلاء عملوا فيما يسمى (قاطع الزاب ولواء الشيشاني وفرقة نهاوند)".

وأضافت: "أصدرت بحقهم اوامر قبض وفق احكام المادة ٤ إرهاب".وأشار البيان الى، أن "عمليات القبض والتحري جرت بمناطق متفرقة من محافظة نينوى واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

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