2023/04/26 | 14:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eNr7o8jAqaU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموازنة في اجتماع للجنة المالية اليوم لبحث خفض نسبة العجز، والدولار يسجل تراجعا هو الأول منذ عامين) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الموازنة في اجتماع للجنة المالية اليوم لبحث خفض نسبة العجز، والدولار يسجل تراجعا هو الأول منذ عامين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).