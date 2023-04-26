مستشفى في بغداد يسجل ٤٠ إصابة بالعين جراء العاب الأطفال

2023/04/26 | 14:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير المشفى: المشفى أجرى 15 عملية جراحية.

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