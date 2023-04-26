أرقام قد تصدمك.. إليك كم جنى أبرز مشاهير انستغرام مقابل المنشور الواحد بـ2022

2023/04/26 | 14:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء اسم رونالدو في مقدمة قائمة أغنى المشاهير على انستغرام للعام 2022، حيث يشير تقرير موقع"Hopper HQ" إلى أن كريستيانو رونالدو يتقاضى 2,397,000 دولار مقابل كل منشور إعلاني يشاركه مع متابعيه البالغ عددهم 578 مليون، حتى كتابة هذا التقرير.

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