السوداني يشدد على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في الري

2023/04/26 | 14:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في الري لتوفير المياه.وذكر مكتبه الإعلامي، تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “السوداني زار، اليوم، إحدى مزارع […]

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