2023/04/26 | 14:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على خمسة إرهابيين من عصابات داعش في نينوى.وذكرت الوكالة، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني”،أن مفارزها “ألقت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات تقبض على 5 إرهابيين في نينوى المركز الخبري الوطني.

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