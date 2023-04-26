حقوق النيابية توجه تساؤلاً للخارجية بشأن تجاوز الكويت على أراضي ومياه العراق

2023/04/26 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، اليوم الأربعاء، أسئلة إلى وزارة الخارجية تتعلق تجاوز الكويت على الأراضي والمياه والثروات العراقية.

وذكر الساعدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم): " ما هو العدد الكلي لحالات التجاوز من قبل الكويت على الأراضي والمياه العراقية للفترة من تاريخ إصدار قرار مجلس الأمن رقم (2621) في 22 شباط 2022".

وتساءل عن "عدد الآبار النفطية الواقعة ضمن الحدود العراقية أو ضمن المنطقة الاقتصادية التي تم التجاوز عليها من قبل الكويت والإجراءات المتخذة من قبلكم".

وأضاف الساعدي: "هل قامت وزارة الخارجية بعقد اتفاقية مع الكويت بشأن الاستخدام الأمثل للحقول النفطية المشتركة بين الطرفين واقتسام الإيرادات".

وتابع: "ما الإجراءات المتخذة من قبل الخارجية ومن قبل لجنة".

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