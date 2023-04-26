صدور مذكرة استقدام بحق رجل الدين البارز مرتضى القزويني (وثيقة)

2023/04/26 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادأصدرت محكمة استئناف كربلاء، مذكرة استقدام بحق رجل الدين البارز مرتضى القزويني.أدناه نص الوثيقة:

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