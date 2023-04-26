السوداني يجدد التأكيد على دعم الفلاح من خلال التسهيلات المرصودة دون فوائد

2023/04/26 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، التأكيد على دعم الفلاح من خلال التسهيلات المرصودة دون فوائد.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن الاخير "زار، اليوم الأربعاء، إحدى مزارع محافظة واسط، واطّلع على عمليات حصاد الفلاحين لمحصولي الحنطة والشعير، ضمن زيارته للمحافظة اليوم، والتقى بجمع من الفلاحين واستمع إلى أهم مشكلاتهم والعقبات التي تعوق سير أعمال الزراعة".

وشدّد السوداني بحسب البيان على "أهمية استخدام التقنيات الحديثة في الري لتوفير المياه"، مؤكداً أنّ "هناك توجيهاً سابقاً للمحافظين بحصر احتياجات محافظاتهم من المرشّات، وأعداد الفلاحين المستعدين لاستخدامها".

واكد رئيس الوزراء أنّ "الخطة الزراعية المقبلة ستشمل فقط أراضي الفلاحين الذين يستخدمون المرشّات الحديثة"، مبينا أن "القروض والتسهيلات المرصودة، بدون فوائد، ستيسّر عمل الفلاحين".

كما اطّلع السوداني على "مشكلة توفير الوقود للمزارع، موجها "باتخاذ الإجراءات لتذليل هذه العقبة، وأنْ يُوفّر الوقود اعتماداً على الخطة الزراعية المعتمدة في مديرية زراعة واسط".

واوضح البيان أن" السوداني استمع لمشكلة توفير مياه الشرب للمناطق النائية، وأهمية بذل الجهود في توفيرها لجميع القرى".

وجدّد رئيس مجلس الوزراء "التأكيد على دعم مشاريع الدواجن والثروة الحيوانية، بشرط المحافظة على الأسعار وعدم إثقال كاهل المواطن العراقي"، مشيراً إلى أن "البعض تلاعب بالأسعار عبر جلب منتجات من الخارج وتسويقها كمنتجات عراقية، وتمّ التصدي لهم قانونياً".

من جانبهم، تعهد الفلاحون بالعمل على زيادة الإنتاج وبذل الجهود نحو الزراعة بإنتاجية أعلى وأكثر تنوعاً، وعلى وفق الخطط التي تضعها الحكومة في هذا الجانب، وفقا للبيان.

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