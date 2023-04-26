القبض على خمسة إرهابيين من عصابات داعش في نينوى

2023/04/26 | 14:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات القبض والتحري، جرت بمناطق متفرقة من محافظة نينوى.

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