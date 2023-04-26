2023/04/26 | 15:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسين النجار يخوض اُمراء المحاصصة الكريهة معارك ضارية، للتغطية على نتائج فشلهم المستدام، ولتزوير الحقائق وتزييف الوعي، بغية ضمان بقائهم في كراسي السلطة.لم يُقدِم أي من أطرافهم على اعلان فشلهِ،...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركاء بالفساد والمحاصصة!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركاء بالفساد والمحاصصة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).