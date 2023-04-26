كمبش هرب. كمبش مات

2023/04/26 | 15:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فاروق يوسف سعد كمبش هو الرئيس السابق لديوان الوقف السني في العراق.كمبش كان نائبا لرئيس الوقف السني قبل أن يودع في السجن الذي هرب منه بطريقة لم تكشف عنها...أكمل القراءة ←

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