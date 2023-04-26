مع تراجع عائدات النفط.. توقعات بتباطؤ نمو اقتصادات الخليج

2023/04/26 | 15:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو بوتيرة أبطأ بكثير في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي إذ تتأثر مواردها بتراجع عائدات مبيعات النفط الخام وتخفيضات الإنتاج.

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