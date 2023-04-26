سياسة الفضاء الجديدة لشركة pvt cos تسمح بإنشاء وتشغيل شبكة خاصة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد

2023/04/26 | 15:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسمح سياسة الفضاء الهندية لعام 2023، التي كشف عنها إيزرو يوم الخميس بعد أن تم تطهيرها من قبل مجلس وزراء الاتحاد مؤخرا، للكيانات غير الحكومية (NGEs) أو الشركات الخاصة أو الشركات الناشئة “بإنشاء وتشغيل أنظمة الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد داخل وخارج الهند من خلال الأقمار الصناعية المملوكة ذاتيا أو المشقاة أو المؤجرة”.إلى جانب تطبيقاتها المدنية، عادة ما تستخدم أقمار الاستشعار عن بعد في الهند لغرض المراقبة وتستخدم “كعيون في السماء”.

أطلقت Isro العديد من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد مثل Risat و Cartosat على مدى فترة من الزمن والتي استخدمتها وكالات الأمن الهندية لاحقا لمراقبة حدود البلاد، والتحقق من التسلل والتخطيط للعمليات عبر الحدود مثل الإضرابات الجراحية لعام 2016.ومع ذلك، ليس من الواضح مقدار الحرية التي ستحصل عليها NGEs في المغامرة في المجال الاستراتيجي حيث أضافت السياسة الجديدة أيضا أن “هذا (الإذن) سيخضع لمثل هذه المبادئ التوجيهية أو اللوائح على النحو المنصوص عليه من قبل (منظم الفضاء) IN-SPACe”.

كما تمنح السياسة الجديدة المزيد من الحرية للشركات الخاصة في إنشاء أصولها الفضائية الخاصة.



وقالت: “يجب السماح ل NGEs بالقيام بأنشطة شاملة في قطاع الفضاء من خلال إنشاء وتشغيل الأجسام الفضائية والأصول الأرضية والخدمات ذات الصلة، مثل الاتصالات والاستشعار عن بعد والملاحة وما إلى ذلك.يمكنهم إنشاء وتشغيل مرافق أرضية لعمليات الأجسام الفضائية، مثل القياس عن بعد والتتبع والقيادة والمحطات الأرضية ومراكز التحكم بالأقمار الصناعية (SCCs).



يمكنهم أيضا استخدام الموارد المدارية الهندية و/أو الموارد المدارية غير الهندية لإنشاء أجسام فضائية لخدمات الاتصالات في جميع أنحاء الهند وخارج الهند.”

فيما يتعلق بتوفير خدمات النطاق العريض الفضائية من خلال كوكبة من الأقمار الصناعية، قالت السياسة: “يمكن لNGEs تقديم خدمات الاتصالات الفضائية الوطنية والدولية، من خلال سواتل الاتصالات GSO/NGSO المملوكة ذاتيا أو المشجرة أو المستأجرة”.كما حددت السياسة الجديدة بوضوح الأدوار الجديدة ل Isro ومنظم الفضاء IN-SPACe والذراع التجارية NSIL.



على IN-SPACe، قالت السياسة: “يجب أن تعمل كوكالة نافذة واحدة للإذن بالأنشطة الفضائية من قبل الكيانات الحكومية وكذلك NGEs، مع مراعاة التوجيهات الحكومية ذات الصلة، مع مراعاة السلامة والأمن القومي والالتزامات الدولية و/أو اعتبارات السياسة الخارجية.فيما يتعلق ب Isro، قالت السياسة: “بصفتها وكالة الفضاء الوطنية، فإنها ستركز في المقام الأول على البحث والتطوير لتقنيات وتطبيقات الفضاء الجديدة، وتوسيع الفهم البشري للفضاء الخارجي”.

وقالت السياسة الجديدة إن NSIL ستكون مسؤولة عن تسويق تكنولوجيات ومنصات الفضاء التي تم إنشاؤها من خلال الإنفاق العام.



“يجب عليها تصنيع أو تأجير أو شراء المكونات الفضائية والتقنيات والمنصات والأصول الأخرى من القطاع الخاص أو العام على أساس مبادئ تجارية سليمة.”يجب عليها أيضا خدمة الاحتياجات الفضائية للمستخدمين على أساس المبادئ التجارية السليمة.”

كان رد فعل الصناعة إيجابيا على الكشف عن سياسة الفضاء الهندية لعام 2023.



وقال الفريق AK Bhatt (Retd.)، المدير العام لرابطة الفضاء الهندية: “السياسة تطلعية وستساعد على تحقيق رؤية رئيس الوزراء لدينا لنمو صناعة الفضاء في الهند.



إنه يوفر الوضوح الذي تشتد الحاجة إليه بشأن جميع الأنشطة الفضائية وخاصة فيما يتعلق بالاتصالات الفضائية والتطبيقات الأخرى.كما سيساعد في خلق فرص للقطاع الخاص للمشاركة في جميع جوانب صناعة الفضاء.



ستكون السياسة حافزا لتطوير نظام بيئي فضائي مبتكر قوي وتنافسي عالميا في الهند.” قال كرانثي تشاند، رئيس (الاستراتيجية والمشاريع الخاصة) لشركة Dhruva Space الناشئة في مجال الفضاء: “إن وضوح الأدوار المختلفة في سياسة الفضاء الهندية لعام 2023 يمثل طريقا من الطوب الأصفر للشركات الخاصة الهندية التي لا ترغب فقط في تسويق منتجاتها وتطوير تقنيات جديدة، ولكن أيضا لفهم نوع الدعم الذي سيتم تقديمه لهم”.

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