السوداني يؤكد من واسط على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في الري لتوفير المياه

2023/04/26 | 15:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، تلاعب البعض بالأسعار عبر منتجات من الخارج وتسويقها كعراقية.

وذكر مكتبه الإعلامي، أن “السوداني زار، اليوم، إحدى مزارع محافظة واسط، واطّلع على عمليات حصاد الفلاحين لمحصولي الحنطة والشعير، ضمن زيارته للمحافظة اليوم، والتقى بجمع من الفلاحين واستمع إلى أهم مشكلاتهم والعقبات التي تعوق سير أعمال الزراعة”.

وشدّد السوداني على “أهمية استخدام التقنيات الحديثة في الري لتوفير المياه”، مؤكداً أنّ “هناك توجيهاً سابقاً للمحافظين بحصر احتياجات محافظاتهم من المرشّات، وأعداد الفلاحين المستعدين لاستخدامها”.

وأضاف، أن “الخطة الزراعية المقبلة ستشمل فقط أراضي الفلاحين الذين يستخدمون المرشّات الحديثة”، مبينا أن “القروض والتسهيلات المرصودة، بدون فوائد، ستيسّر عمل الفلاحين”.

واطّلع رئيس مجلس الوزراء على “مشكلة توفير الوقود للمزارع”، موجها بـ”اتخاذ الإجراءات لتذليل هذه العقبة، وأنْ يُوفّر الوقود اعتماداً على الخطة الزراعية المعتمدة في مديرية زراعة واسط”.

وكذلك استمع “لمشكلة توفير مياه الشرب للمناطق النائية، وأهمية بذل الجهود في توفيرها لجميع القرى”.

وجدّد “التأكيد على دعم مشاريع الدواجن والثروة الحيوانية، بشرط المحافظة على الأسعار وعدم إثقال كاهل المواطن العراقي”، مشيراً إلى أن “البعض تلاعب بالأسعار عبر جلب منتجات من الخارج وتسويقها كمنتجات عراقية، وتمّ التصدي لهم قانونياً”.

من جانبهم، تعهد الفلاحون بـ”العمل على زيادة الإنتاج وبذل الجهود نحو الزراعة بإنتاجية أعلى وأكثر تنوعاً، وعلى وفق الخطط التي تضعها الحكومة في هذا الجانب”.

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