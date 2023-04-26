فيديو لرجل يبكي بحرقة بعد وصوله إلى السعودية في رحلة إجلاء من السودان.. وهذا استقبله ضابطان

2023/04/26 | 15:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقطع فيديو متداول لأحد رعايا الدول الذين تم إجلاؤهم إلى السعودية، وهو يبكي بحرقة لدى استقباله من قبل ضابطين سعوديين بعد وصوله إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في مدينة جدة.

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