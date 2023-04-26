2023/04/26 | 15:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: جدد رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، الدعوة، لوزراء...

ظهرت المقالة مسرور بارزاني يجدد الدعوة لوزراء الاتحاد للعودة لاجتماعات مجلس الوزراء أولاً على المسلة.

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