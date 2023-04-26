صحة الديوانية تشتري

2023/04/26 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الديوانية

اشترت دائرة صحة الديوانية، كرسي اسنان بسعر 27 مليون دينار، اي مايعادل خمسة اضعاف السعر الحقيقي في الاسواق المحلية.

واشار وصل الشراء الذي حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه الى أن "دائرة صحة الديوانية اشترت كرسي أسنان بسعر (27) مليون دينار".

فيما أوضح مختصون أن "سعر الكرسي في الاسواق المحلية يبلغ 4 ملايين دينار فقط"، مؤكدين وجود "مغالاة" و"هدر للمال العام " في عملية الشراء.





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