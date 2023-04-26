ضبط أسلحة ثقيلة جنوب العمارة

2023/04/26 | 15:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الأربعاء، عن ضبط أسلحة ثقيلة تمت مصادرتها، جنوب مدينة العمارة.

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة أمنية مشتركة بأمرة وإشراف قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي نفذت عملية أمنية في ناحية الخير جنوب مدينة العمارة اسفرت عن ضبط أسلحة ثقيلة متنوعة بينها هاون 82 ملم عدد 2، وتمت مصادرتها".

وأشار البيان، إلى أن "القطعات الأمنية تواصل عمليات البحث والتفتيش عن مطلوبين في المنطقة المذكورة".

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