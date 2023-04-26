كربلاء.. مطالبات في مراقبة أماكن تحضير الطعام في المطاعم والرقابة الصحية تبين.

2023/04/26 | 16:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض غرامات مالية تقدر بخمسمائة ألف دينار

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