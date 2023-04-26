تركيا والنظام السوري.. مناقشات تراوح مكانها في طريق

2023/04/26 | 16:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم سلسلة الاجتماعات الاستخباراتية والدفاعية والسياسية التي جمعت تركيا بالنظام السوري منذ الـ 28 من ديسمبر الماضي، إلا أن المسار الذي خاضه الطرفان ما يزال يراوح عند نقطة "بناء الثقة والأولويات"، فيما تغيب أي "خارطة طريق واضحة المعالم لعملية بناء الحوار".

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