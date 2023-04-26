ثلاثة مسارات لكل اتجاه.. الإعمار تحدد موعد إنجاز طريق بغداد – كركوك

2023/04/26 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة الطرق والجسور إحدى دوائر وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة ، اليوم الأربعاء، تفاصيل تأهيل طريق بغداد – كركوك، فيما حددت موعد إنجازه.

وقال المدير العام للدائرة حسين جاسم في تصريح للوكالة الرسمية، إن “العمل بالطريق الذي يربط بغداد – كركوك مرورا بصلاح الدين بدأ في عام 2022، وانجزنا أجزاءً كبيرة من هذا الطريق”، مبيناً أن “العمل جار بالمقاطع الآخرى ومن المفترض أن تنجز جميع المقاطع خلال نهاية هذا العام، إذ وصلت نسبة إنجاز بعض المقاطع إلى 70 بالمئة وهناك مقاطع أخرى بنسب إنجاز متفاوته”.

وأضاف جاسم، أن “أعمال الطريق ليست صيانة روتينية بل هو عمل متكامل للطريق يتضمن قلع المناطق المتضررة بالكامل وإعادة بنائها بشكل مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى تعريض بعض المقاطع التي تشهد زخما مروريا في بعض المناطق”، مشيراً إلى أن “هذا الطريق سيتم توسيعه ليصبح ثلاثة مسارات لكل اتجاه، كما ستتم إعادة صب الأماكن التي توجد فيها سيطرات بطبقة الكونكريت لضمان تحملها الأحمال العالية”.

وتابع أن “مدخل الطوز يشهد اختناقات مرورية ايضاً والعمل جار به من اجل توسعته ليستوعب حركة المرور في هذا المسار”، موضحاً أن “العمل يتضمن اكساء الطريق الممرين مسافة 400 كم ذهابا وايابا من امانة بغداد الى بلدية كركوك بالطبقة السطحية المبلمرة التي لها القابلية على تحمل الحمولات العالية”.

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