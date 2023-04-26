خبير: تطبيق سلم الرواتب الجديد سيكون انتحارا اقتصاديا

2023/04/26 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استعبد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاربعاء، تطبيق سلم الرواتب الجديد خلال المدة المقبلة.

وقال المرسومي في منشور على الفيسبوك “اذا كان تطبيق سلّم الرواتب يتطلب اضافة تخصيصات مالية تصل الى ١١ ترليون دينار الى الموازنة المثقلة اصلا بالعجز والديون فهذا يعني ان سلّم الرواتب لن يقر لا في هذا العام ولا في الاعوام القادمة “.

وأكد أن سلم الرواتب سيطبق “إلا اذا ارتفع سعر برميل النفط الى أكثر من ١٠٠ دولار او رفع سعر صرف الدولار الى ٢٠٠٠ دينار”، مشيرا الى أنه “بخلاف ذلك فهو اما بنج عام او انتحار اقتصادي”.

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