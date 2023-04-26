"الجيش أغلى من المناصب".. وزير الدفاع يتوعد الفاسدين بلهجة حادة

2023/04/26 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، اليوم الاربعاء، لرئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، أنه سيحيل أية ملفات وشبهات فساد في الوزارة إلى الهيئة، متوعدًا بأن يكون "المطرقة التي تدك رأس المقصرين بحقوق المقاتلين".

وقال العباسي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "عزمنا على الإصلاح ومحاسبة المفسدين أياً كانت مناصبهم أو انتماءاتهم"، مبينًا أن "المؤسسة العسكرية قمة الفخر، وقميص العسكر شرف لمن يرتديه".

واضاف: "كان لنا لقاء مع رئيس هيئة النزاهة، الذي أكدنا له أننا سنعمل على إحالة أية ملفات فساد نعثر عليها خلال عملنا في وزارة الدفاع، وسنكون المطرقة التي تدك رأس كل من يحاول التلاعب والتقصير بحقوق مقاتلينا الشجعان"، خاتمًا بأن "الحب والتضحية للجيش العراقي أكبر وأعظم من جميع المناصب".

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