لجنة الانضباط تصدر عدداً من القرارات

2023/04/26 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم الاربعاء، العديد من القرارات الخاصة ببعض المباريات.

وقال بيان للاتحاد، تلقته (بغداد اليوم)، ان "لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم عقدت اجتماعاً لمناقشة واتخاذ العديد من القرارات الخاصة ببعض المباريات وكما يلي:

بعد اطلاعِ لجنةِ الانضباط على الأولياتِ كافة لمباراة ناديي الحدباء والموصل التي جرت في ملعبِ دجلة بتاريخ 2023/4/6 ضمن منافساتِ الدور التأهيليّ للدرجةِ الأولى للموسم 2022-2023، فقد لوحظ بأن هنالك تجاوزاً من قبل (منير إسماعيل) مشرف فريق نادي الموصل بألفاظٍ نابيةٍ وبعيدةٍ عن الروح الرياضيّة تجاه دكة بدلاء نادي الحدباء، وعلى أثرها تمّ طرده من قبل حكم الساحة، ما أثار الجمهورّ الحاضر ضد مشرف المباراة..



وعليه ولكل ما تقدم قررت اللجنة ما يلي :

- معاقبة (منير إسماعيل) مشرف فريق الموصل بالحرمان من مرافقةِ الفريق ودخول الملاعب لخمس مبارياتٍ استناداً لأحكام المادة 1/51 و 3/52، وتنفذ العقوبةُ الانضباطيّة بعد الانتهاء من العقوبة الفنيّة بالتعاقب.

وناقشت اللجنة تقريرَ مباراة ناديي المرور والشرقية التي جرت في قاعةِ السيدية بتاريخ 2023/4/13 ضمن دوري الصالات للموسم 2023/2022، وبعد الاطلاع على الأولياتِ كافة تبينَ للجنة وجودَ مشاجرة بين اللاعبين، وكان سببها لاعب نادي الشرقية (حسين عبد العباس) ومدرب نادي المرور المعاقب سابقاً (حسين علاء الدين سليم)، حيث نزلَ من المُدرجاتِ إلى وسط الميدان..



عليه ولكل ما تقدم قررت اللجنة ما يلي:

1- معاقبة لاعب نادي الشرقية (حسين عبد العباس) بالحرمان من اللعب (5) مبارياتٍ وبغرامةٍ ماليةٍ قدرها 500 خمسمائة ألف دينار استناداً لأحكام المادة 47/ثانيا /1 من نظام المسابقات للدوري العراقي لكرة الصالات للموسم 2022-2023 .

2- معاقبة مدرب نادي المرور (حسين علاء الدين سليم) بالحرمان من مرافقةِ الفريق لنهاية الموسم وبغرامةٍ ماليةٍ قدرها 500 خمسمائة ألف دينار استناداً لأحكام المادة 3/53 من نظام المسابقات للدوري العراقي لكرة الصالات للموسم 2022-2023.

كذلك ناقشت اللجنةُ اعتراضَ نادي قلعة صالح الرياضي، وحسب كتابهم بالعدد 32 المؤرخ 2023/4/16 ضد نادي النيل في مباراتهم التي جرت يوم 2023/4/15 ضمن الدوري العراقيّ الممتاز للكرةِ الشاطئيّة، حيث تضمن الاعتراضُ وجودَ لاعبين مسجلين في كشوفاتِ أنديةٍ أخرى للكرة الشاطئيّة، وبعد الاطلاع على الأولياتِ كافة تبين للجنةِ وجود مخالفات بإشراك لاعبين لا يحق لهم الاشتراكُ مع نادي النيل كونهم مسجلين في كشوفاتِ أنديةٍ أخرى، وهم كل من :

- رسول عباس جاسم (يلعب في نادي بابل للكرة الشاطئية).

- هادي محمد راضي (يلعب في نادي إمام المتقين للكرة الشاطئية).

كما أشركَ نادي النيل اللاعب (رسول حازم) بالرقم (5) ولم يكن مسجلاً في كشوفاتِ النادي..



وعليه قررت اللجنة ما يلي:

1- اعتبار نادي النيل خاسراً (صفر - 5 ) في مباراته أمام نادي قلعة صالح استناداً لأحكام المادة 42/ب/6 من نظام المسابقات للصالات .

2- معاقبة اللاعبين كل من (رسول عباس وهادي محمد راضي ورسول حازم) بالحرمان من اللعب لمدة ستةِ أشهر استناداً لأحكام المادة 3/46.

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