جنون اسعار العقارات في بغداد .. السوداني والتحدي الاكبر

2023/04/26 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حيدر الموسوي

في العراق يباع سعر العقار من خلال

المتر والذي يتراوح من مليون دينار ويصل

الى ٣٠ مليون دينار في احياء بغداد التي

تسمى اصطلاحا بالراقية، هذه الاسعار

الخيالية لا مثيل لها في لندن ودبي

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