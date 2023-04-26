الفرار من القتال في السودان.. رحلات شاقة يخوضها الهاربون من الحرب

2023/04/26 | 16:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل أكثر من 400 شخص وأصيب آلاف آخرون حتى الآن في القتال بين القوات الموالية للجنرالين: قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان.

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