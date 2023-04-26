2023/04/26 | 16:52 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت وزارة العدل العراقية بتقديم دورات تدريبية وورش مهنية للسجناء، في محاولة لدمج النزلاء بالمجتمع والحرص على عدم عودتهم إليها في ظل الاكتظاظ الكبير بالسجون الذي وصل لـ3 أضعاف القدرة الاستيعابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تضم 3 أضعاف طاقتها الاستيعابية.. كيف سيتمكن العراق من فك التكدّس بالسجون؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تضم 3 أضعاف طاقتها الاستيعابية.. كيف سيتمكن العراق من فك التكدّس بالسجون؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).