أول مصرف في العراق تتجاوز قيمته السوقية 500 مليار دينار

2023/04/26 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

تجاوزت القيمة السوقية لمصرف بغداد نصف تريليون دينار، بعد ارتفاع سهمه خلال اليومين الماضين.

ويعتبر اول مصرف عراقي يتجاوز هذه القيمة، ويعود ذلك الى الارباح التي حققها خلال العام الماضي والتي تجاوزت ال53 مليار دينار.

واغلق سهم مصرف بغداد اليوم، 2.6 دينارا متراجعا عن يوم امس بنسبة 6.8%، الذي تجاوز السهم 2.79 دينارا.

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