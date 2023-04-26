تصل الى 25 مليون .. الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والمنتسبين

2023/04/26 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، اطلاق دفعة جديدة و المخصصة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه "تم منح وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع التي تبدأ من 5 مليون ولغاية 25 مليون ".

وأوضح ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ الزبون عبر إرساله رسالة نصية تعلمه بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات لمنحه اياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها ".

وودعا المستفيدين من تلك السلفة الى "مراجعة فروع المصرف او منافذ الصرف لاستلام السلفة".

واضاف ان "المصرف يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السلف تباعا وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الالكتروني الخاص بمصرف الرافدين".

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