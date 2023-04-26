فرقاطة فرنسية تساعد في جهود الإجلاء من السودان

2023/04/26 | 17:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقطات للسفينة الحربية الفرنسية "لورين"، التي رست في ميناء بورتسودان، المطل على البحر الأحمر، للمساعدة في نقل من تم إجلاؤهم من السودان، وسط تسارع لجهود إخراج الأجانب من البلاد

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