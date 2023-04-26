طيران الجيش يدمر وكراً لداعش الإرهابي غرب نينوى

2023/04/26 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، عن تدمير طيران الجيش لمضافة لداعش تستخدك كمستشفى غربي نينوى.

وقال رسول في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "أبطال طيران الجيش، تمكنوا من تدمير مضافة لداعش الأرهابي عبارة عن مستشفى في أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات غرب نينوى.

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