وزير الدفاع يخصص طائرتين لإجلاء الرعايا العراقيين العالقين في السودان

2023/04/26 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

خصص وزير الدفاع، ثابت العباسي، طائرتين لإجلاء الرعايا العراقيين العالقين في السودان.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان التخصيص جاء "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة" مشيراً الى ان "وزارة الدفاع والجيش العراقي جاهزين لكل المهام".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه أمس الثلاثاء، بإرسال طائرتين لنقل المواطنين العراقيين العالقين في جمهورية السودان، بسبب الأحداث الدامية هناك.

كما وجّه السوداني الجهات الأمنية المختصة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان سلامة المواطنين وإعادتهم إلى أرض الوطن بالسرعة الممكنة.

وأعلنت وزارة الخارجية، أمس، استعدادها لإطلاق أكبر عملية إجلاء للجالية العراقية في السودان، وفيما أكدت تلقيها أكثر من 165 طلباً للمغادرة من عراقيين، أشارت إلى وجود تنسيق مع 4 دول لتحقيق عمليات إجلاء آمنة.





وعن سبب عدم وجود رحلات مباشرة من العراق إلى السودان، أوضح، أن "السودان يمر بظروف أمنية وعسكرية قاهرة، وبعد انتهاء الهدنة، فإن الاشتباكات بين طرفي النزاع ستأخذ مسارات متصاعدة حسب التوقعات، لذلك نحن نتحسب لكل المستويات في عملية الإجلاء لتحقيق رحلة آمنه، وضمان سلامة الإعداد الكبيرة من العراقيين".

وبين أن "التقارير الرسمية لم تؤكد لدينا سوى مصرع مواطن عراقي واحد حتى الآن، والذي لقي حتفه خلال إطلاق الرصاص بين طرفي النزاع في العاصمة السودانية الخرطوم".

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