بارزاني لوزراء الاتحاد الوطني: كونوا على مستوى المسؤولية!

2023/04/26 | 17:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ جدد رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، الدعوة، لوزراء الاتحاد الوطني الكردستاني، العودة لاجتماعات مجلس الوزراء.وقال بارزاني في بيان عقب اجتماع مجلس وزراء الإقليم، “لقد طلبنا مراراً من نائب رئيس الوزراء وفريق الاتحاد الوطني الكردستاني العودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء والآن نطلب منهم العودة مرة أخرى والقيام بواجباتهم القانونية […]

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