الإطاحة بمتهم بجريمة خطف وقتل فتاة وحيازة اسلحة ومخدرات في بغداد

2023/04/26 | 17:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن القاء تلقي على متهم بجريمة خطف وقتل فتاة وحيازة اسلحة ومخدرات في بغداد.

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